МАГАТЕ оприлюднило результати пошуків «брудної бомби» в Україні

Інспектори МАГАТЕ не виявили жодних ознак незадекларованої ядерної діяльності на трьох об’єктах в Україні. Про результати перевірки йдеться у заяві агентства.

Інспектори МАГАТЕ провели перевірки на прохання українського уряду після того, як Росія заявила про нібито підготовку Україною провокації із «брудною бомбою».

Перевірки проводилися в Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Водах та Південному машинобудівному заводі у Дніпрі.

Глава місії Гроссі заявив, що МАГАТЕ готове й надалі проводити перевірки в Україні, щоб переконатися у відсутності ядерних загроз.

Нагадаємо, в Кремлі не можуть зупинитися і продовжують брехати на весь світ про ядерну бомбу українців. Так, 26 жовтня про неї верз Путін, а Шойгу навіть дзвонив з «попередженнями» у Китай та Індію. І це при тому, що уряди всіх країн володіють розвідувальною інформацією і знають, що влада РФ розігрує виставу.

Російське видання «РИА Новости», яке працює на путінський режим, тоді повідомило, що Україна нібито завершила технічну підготовку до провокації із «брудною бомбою».

В свою чергу, російське МЗС проілюструвало нібито підготовку акції з «брудною бомбою» фотографією 12-річної давності. Зазначалося, що співробітники українського підприємства «Южмаш» підготували муляж ракети російського комплексу «Іскандер», який планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім збити українськими ППО над зоною відчуження Чорнобильської АЕС та звинуватити Росію у застосуванні зброї з ядерним зарядом.

При цьому МЗС РФ опублікувало повідомлення в Twitter, в якому з посиланням на Міноборони Росії заявило, що нібито «двом організаціям України було прямо наказано створити так звану брудну бомбу». До повідомлення було додано фото Міністерства оборони Росії з ядерними об’єктами. Незабаром уряд Словенії заявив у Twitter, що на слайді для ілюстрації підготовки «брудної бомби» було використано фото сховища радіоактивних відходів АЕС у Словенії, зроблену у 2010 році.