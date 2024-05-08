Ла Ліга відзначила Луніна в особливому постері
Ла Ліга привітала Реал із черговим чемпіонством. Нагадаємо, мадридці отримали титул достроково, після того, як Жирона обіграла Барселону.
Величезний вклад у виграш трофею зробив і український голкіпер Реала Андрій Лунін. У поточному сезоні українець провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 27 голів та у 12 поєдинках зберіг ворота команди сухими.
Пресслужба Ла Ліги присвятила окремий постер захисту мадридців, відзначивши, що «королівський клуб» пропустив найменше голів у чемпіонаті. В центрі зображений український воротар Андрій Лунін.
«Чемпіонська стіна», — підписала світлину пресслужба Ла Ліги.
Але, на жаль, тренер мадридців Анчелотті знову розпочав Андрія «засувати» — в останньому матчі ворота захищав Тібо Куртуа… Нагадаємо, після того, як Тібо 9 місяців тому травмувався, коуч мадридців віддав місце в основі Кепі Аррісабалазі, хоча Андрій був у кращій формі.
І лише травма Кепи дозволила Луніну отримати шанс, щоб довести свою майстерність і надійність. Анчелотті навіть вибачався, що через нього Лунін не зіграв достатню кількість матчів, щоб отримати заслужену виногороду кращого воротаря першості.
За інформацією Todo Fichajes, українець поки сумнівається чи продовжувати з клубом контракт, тому що не хоче залишатися у тіні Тібо Куртуа. Найбільше ситуацією готовий скористатися Манчестер Юнайтед, який уже зробив Реалу пропозицію щодо трансферу Андрія. Зазначається, що «вершкові» будуть готові продати Луніна за 35 мільйонів євро.
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)