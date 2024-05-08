Ла Ліга відзначила Луніна в особливому постері

Ла Ліга привітала Реал із черговим чемпіонством. Нагадаємо, мадридці отримали титул достроково, після того, як Жирона обіграла Барселону.

Величезний вклад у виграш трофею зробив і український голкіпер Реала Андрій Лунін. У поточному сезоні українець провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 27 голів та у 12 поєдинках зберіг ворота команди сухими.

Пресслужба Ла Ліги присвятила окремий постер захисту мадридців, відзначивши, що «королівський клуб» пропустив найменше голів у чемпіонаті. В центрі зображений український воротар Андрій Лунін.

«Чемпіонська стіна», — підписала світлину пресслужба Ла Ліги.

Але, на жаль, тренер мадридців Анчелотті знову розпочав Андрія «засувати» — в останньому матчі ворота захищав Тібо Куртуа… Нагадаємо, після того, як Тібо 9 місяців тому травмувався, коуч мадридців віддав місце в основі Кепі Аррісабалазі, хоча Андрій був у кращій формі.

І лише травма Кепи дозволила Луніну отримати шанс, щоб довести свою майстерність і надійність. Анчелотті навіть вибачався, що через нього Лунін не зіграв достатню кількість матчів, щоб отримати заслужену виногороду кращого воротаря першості.

За інформацією Todo Fichajes, українець поки сумнівається чи продовжувати з клубом контракт, тому що не хоче залишатися у тіні Тібо Куртуа. Найбільше ситуацією готовий скористатися Манчестер Юнайтед, який уже зробив Реалу пропозицію щодо трансферу Андрія. Зазначається, що «вершкові» будуть готові продати Луніна за 35 мільйонів євро.