 

Костюк обійшла Світоліну у рейтингу WTA

  1. 10.06.2024
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Марта Костюк прогнозовано стала першою ракеткою України. Тенісистка піднялася на 17-ту позицію рейтингу WTA, оновивши особисте досягнення. Тим часом попередня лідерка вітчизняного тенісу Еліна Світоліна після невдалого виступу на Ролан Гаррос не змогла втриматися в топ-20.

Натомість до топ-30 піднялася Даяна Ястремська, трохи поліпшили своє становище Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева, особистий рекорд оновила Анастасія Соболєва. Леся Цуренко, Дар’я Снігур, Катерина Байндл і Катаріна Завацька опустилися в рейтингу.

Що стосується топ-5 світового рейтингу, то тут одна суттєва зміна. Американка Корі Гауфф скористалася осічкою білоруски Аріни Соболенко і вперше в кар’єрі піднялась на другу сходинку списку WTA.

WTA. Рейтинг. 10 червня

  1. (1). Іга Швьонтек (Польща) – 11695
  2. (3). Корі Гауфф (США) – 7988
  3. (2). Аріна Соболенко (Білорусь) – 7788
  4. (4). Олена Рибакіна (Казахстан) – 5973
  5. (5). Джессіка Пегула (США) – 4625

17. (20). Марта Костюк (Україна) — 2240

21. (19). Еліна Світоліна (Україна) — 2100

27. (32). Даяна Ястремська (Україна) — 1712

46. (48). Ангеліна Калініна (Україна) — 1221

59. (45). Леся Цуренко (Україна) — 1048

127. (123). Дар’я Снігур (Україна) — 608

134. (142). Юлія Стародубцева (Україна) — 557

182. (167). Катерина Байндль (Україна) — 421

207. (196). Катаріна Завацька (Україна) — 358.

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