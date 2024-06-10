Костюк обійшла Світоліну у рейтингу WTA
Марта Костюк прогнозовано стала першою ракеткою України. Тенісистка піднялася на 17-ту позицію рейтингу WTA, оновивши особисте досягнення. Тим часом попередня лідерка вітчизняного тенісу Еліна Світоліна після невдалого виступу на Ролан Гаррос не змогла втриматися в топ-20.
Натомість до топ-30 піднялася Даяна Ястремська, трохи поліпшили своє становище Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева, особистий рекорд оновила Анастасія Соболєва. Леся Цуренко, Дар’я Снігур, Катерина Байндл і Катаріна Завацька опустилися в рейтингу.
Що стосується топ-5 світового рейтингу, то тут одна суттєва зміна. Американка Корі Гауфф скористалася осічкою білоруски Аріни Соболенко і вперше в кар’єрі піднялась на другу сходинку списку WTA.
WTA. Рейтинг. 10 червня
- (1). Іга Швьонтек (Польща) – 11695
- (3). Корі Гауфф (США) – 7988
- (2). Аріна Соболенко (Білорусь) – 7788
- (4). Олена Рибакіна (Казахстан) – 5973
- (5). Джессіка Пегула (США) – 4625
…
17. (20). Марта Костюк (Україна) — 2240
21. (19). Еліна Світоліна (Україна) — 2100
27. (32). Даяна Ястремська (Україна) — 1712
46. (48). Ангеліна Калініна (Україна) — 1221
59. (45). Леся Цуренко (Україна) — 1048
127. (123). Дар’я Снігур (Україна) — 608
134. (142). Юлія Стародубцева (Україна) — 557
182. (167). Катерина Байндль (Україна) — 421
207. (196). Катаріна Завацька (Україна) — 358.
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