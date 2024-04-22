 

Коломойському продовжили строк арешту

  1. 22.04.2024
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Шевченківський районний суд Києва 22 квітня продовжив термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня, але знову зменшив альтернативу застави — з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на одну зі сторін засідання.

Зазначається, що суд знову відхилив пропозицію відпустити Коломойського на поруки народного депутата й відмовити в арешті через стан здоров’я, задовольнивши вимоги прокурора Офісу генпрокурора Сергія Дем’янчука, який представляє сторону обвинувачення.

Нагадаємо, у лютому суд залишив Коломойського під вартою ще на два місяці, до 25 квітня. Крім цього, суд в черговий раз зменшив розмір застави на 150 млн грн, до 2,4 млрд грн. У вересні 2023 року її максимальний розмір складав майже 3,9 млрд грн.

У вересні 2023 року Служба безпеки, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Згодом Коломойський отримав ще дві підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

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