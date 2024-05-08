Коломойському повідомили підозру в організації замовного вбивства

Правоохоронці повідомили підозру в організації замовного вбивства відомому бізнесмену. Про це повідомив Офіс генпрокурора в середу, 8 травня.

Відомство не називає прізвища підозрюваного (абсолютно дика і незрозуміла прокурорська практика, — ред.), але на оприлюдненому заблюреному фото можна впізнати Ігоря Коломойського. До того ж вказано, що бізнесмен зараз перебуває під вартою через підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

За даними слідства, підозрюваний замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. При цьому він діяв з мотивів особистої помсти.

«Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка «спеціалізувалась» на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами. Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, нанісши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас, цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди», – йдеться у повідомленні.

Таким чином бізнесмену повідомили про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства (ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, п.п.11, 12, ч.2 ст.115 КК України).

Наразі здійснються слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину.

Як пише видання УП, за інформацією Нацполіції, напад стався у серпні 2003 року у середмісті Феодосії. Тоді четверо чоловіків нанесли потерпілому удари металевим прутом по голові та ножові поранення у груди, живіт та спину. Завадила зловмисникам добити чоловіка дружина потерпілого, а лікарям вдалося врятувати його життя.

За кілька днів виконавців злочину затримали, а пізніше засудили до позбавлення волі на строки від 6 до 12 років.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Ігор Коломойський отримав підозру за статтями: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом він отримав ще дві підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд гривень.

Бізнесмен перебуває у СІЗО. 22 квітня суд продовжив строк запобіжного заходу Коломойському у вигляді тримання під вартою до 2 червня, але знову зменшив альтернативу застави – з 2,4 млрд гривень до 1,96 млрд гривень.