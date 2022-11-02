КНДР допомагає Росії у війні проти України

Терористичних країн в світі, на щастя не багато, однак всі вони тягнуться одна до одної… Так, Росії допомагають у війні проти України Іран та КНДР.

Північна Корея направляє Росії боєприпаси через Близький Схід та країни Африки. Про це у середу, 2 листопада, заявив офіційний представник Держдепу США Нед Прайс.

Він зазначив, що влада США планує використати усі свої можливості для того, щоб перешкодити передачі озброєнь від Північної Кореї до Росії.

«Як ми використовуємо усі можливості і використовуватимемо усі можливості для протидії іранським постачанням зброї до Росії, так само ми робитимемо це щодо поставок зброї з КНДР до Росії. Є діючі санкційні механізми, ми подивимося на додаткові інструменти та повноваження, які б могли бути задіяні», — заявив Прайс.

Він також додав, що США вимагають від усіх країн, які мають можливість, вплинути на КНДР.

Раніше у Білому домі заявили, що Північна Корея таємно постачає артилерійські снаряди Росії на тлі дефіциту боєприпасів у країні-агресорі. При цьому КНДР приховує реальне призначення поставок боєприпасів.

Перед цим газета The New York Times із посиланням на розсекречені дані розвідки США повідомила, що Росія «у розпачі» купує мільйони снарядів і ракети у Північної Кореї.