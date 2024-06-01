Какой район Киева самый лучший для аренды жилья: сравниваем варианты
Переезд в новый город или же в новое жилье – это неизменно захватывающее событие, которое, однако, иногда доставляет хлопоты. Тем, кто впервые собирается снять дом в Киеве или найти квартиру, первым делом следует определиться с подходящим районом. В столице их много и у каждого собственные особенности. В данном материале будет рассмотрен ТОП районов Киева, которые выбирают, чтобы арендовать там комфортное жилье за подходящую сумму.
Какие столичные районы популярнее других
В соответствии со статистикой, для аренды квартиры или же дома посуточно либо на срок подольше жители и гости Киева выбирают районы, о которых далее.
Голосеевский
Относится к числу самых экологически чистых районов города, благодаря не только ботаническому саду, но и обширному количеству скверов и парков. Вот почему это один из лучших районов Киева для жилья, если арендатор планирует жить с семьей. Без сомнений найдется, где провести время с ребенком или выгулять питомца.
Преимущества:
- атмосфера покоя;
- доступная арендная плата;
- много свежего воздуха;
- развитая инфраструктура.
Недостатки:
- удаленность от центра города;
- сильная загруженность транспорта в час пик.
Оболонский
Динамичный район со своей особенной обстановкой. Если хочется развлечься или сходить на шоппинг, здесь найдется все, от кинотеатров до набережной. Можно сходить даже в аквапарк.
Преимущества:
- разнообразие магазинов и развлекательных заведений;
- развитая социальная инфраструктура;
- комфортное транспортное сообщение.
Недостатки:
- постоянно много людей;
- дорогая арендная плата.
Печерский
Считается самым престижным и потому самым дорогим в столице. Здесь большое количество деловых и административных центров, банков и других организаций. Из достопримечательностей в особенности выделяются роскошный ботанический сад, Киево-Печерская лавра, а также Мариинский дворец.
Преимущества:
- безопасность на уровне;
- много мест, где приятно будет перекусить и провести время;
- комфортная транспортная развязка.
Недостатки:
- недешевая арендная плата;
- суетливая и шумная атмосфера.
Подольский
Один из самых старых районов Киева. Благодаря узким улочкам и разнообразию архитектуры, пропитанной духом времени, здесь сохранился колорит прошлого. В Подольском районе можно увидеть Контрактовую площадь, Самсоновскую церковь и еще список других впечатляющих мест.
Преимущества:
- атмосферная обстановка;
- близость к Днепру;
- доступная арендная плата.
Недостатки:
- рядом нет метро;
- состояние дорог не впечатляет.
Шевченковский
Центральный район, также считается лучшим районом Киева для проживания среди тех, кто относится к любителям памяток культуры. К примеру, здесь найдется Андреевский спуск, Золотые ворота и Крещатик, не считая музеев и картинных галерей.
Преимущества:
- близость к туристическим объектам;
- запоминающаяся архитектура;
- разнообразие вариантов для проведения культурного досуга.
Минусы:
- недешевая арендная плата;
- постоянные толпы народа;
- сложности с парковочными местами.
На что еще обращать внимание арендаторам
Выбор района для аренды – это решение, которое способно повлиять на жизнь в городе. Поэтому не лишним будет определиться с еще несколькими критериями.
Например, цена за аренду часто варьирует от нескольких сотен гривен, до нескольких тысяч. Все зависит не только от срока аренды, но и от других нюансов, включая расположение. Также еще до съема желательно определиться с подходящим уровнем комфорта. В зависимости от бюджета, найдутся и экономные, и люксовые варианты. Наконец, характер района. Сложно сказать, какой район Киева самый лучший, ведь приоритет у каждого собственный. Но если по душе тишина и покой, нет смысла выбирать жилье там, где постоянная суета и толпы народа.
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