Какой район Киева самый лучший для аренды жилья: сравниваем варианты

Переезд в новый город или же в новое жилье – это неизменно захватывающее событие, которое, однако, иногда доставляет хлопоты. Тем, кто впервые собирается снять дом в Киеве или найти квартиру, первым делом следует определиться с подходящим районом. В столице их много и у каждого собственные особенности. В данном материале будет рассмотрен ТОП районов Киева, которые выбирают, чтобы арендовать там комфортное жилье за подходящую сумму.

Какие столичные районы популярнее других

В соответствии со статистикой, для аренды квартиры или же дома посуточно либо на срок подольше жители и гости Киева выбирают районы, о которых далее.

Голосеевский

Относится к числу самых экологически чистых районов города, благодаря не только ботаническому саду, но и обширному количеству скверов и парков. Вот почему это один из лучших районов Киева для жилья, если арендатор планирует жить с семьей. Без сомнений найдется, где провести время с ребенком или выгулять питомца.

Преимущества:

атмосфера покоя;

доступная арендная плата;

много свежего воздуха;

развитая инфраструктура.

Недостатки:

удаленность от центра города;

сильная загруженность транспорта в час пик.

Оболонский

Динамичный район со своей особенной обстановкой. Если хочется развлечься или сходить на шоппинг, здесь найдется все, от кинотеатров до набережной. Можно сходить даже в аквапарк.

Преимущества:

разнообразие магазинов и развлекательных заведений;

развитая социальная инфраструктура;

комфортное транспортное сообщение.

Недостатки:

постоянно много людей;

дорогая арендная плата.

Печерский

Считается самым престижным и потому самым дорогим в столице. Здесь большое количество деловых и административных центров, банков и других организаций. Из достопримечательностей в особенности выделяются роскошный ботанический сад, Киево-Печерская лавра, а также Мариинский дворец.

Преимущества:

безопасность на уровне;

много мест, где приятно будет перекусить и провести время;

комфортная транспортная развязка.

Недостатки:

недешевая арендная плата;

суетливая и шумная атмосфера.

Подольский

Один из самых старых районов Киева. Благодаря узким улочкам и разнообразию архитектуры, пропитанной духом времени, здесь сохранился колорит прошлого. В Подольском районе можно увидеть Контрактовую площадь, Самсоновскую церковь и еще список других впечатляющих мест.

Преимущества:

атмосферная обстановка;

близость к Днепру;

доступная арендная плата.

Недостатки:

рядом нет метро;

состояние дорог не впечатляет.

Шевченковский

Центральный район, также считается лучшим районом Киева для проживания среди тех, кто относится к любителям памяток культуры. К примеру, здесь найдется Андреевский спуск, Золотые ворота и Крещатик, не считая музеев и картинных галерей.

Преимущества:

близость к туристическим объектам;

запоминающаяся архитектура;

разнообразие вариантов для проведения культурного досуга.

Минусы:

недешевая арендная плата;

постоянные толпы народа;

сложности с парковочными местами.

На что еще обращать внимание арендаторам

Выбор района для аренды – это решение, которое способно повлиять на жизнь в городе. Поэтому не лишним будет определиться с еще несколькими критериями.

Например, цена за аренду часто варьирует от нескольких сотен гривен, до нескольких тысяч. Все зависит не только от срока аренды, но и от других нюансов, включая расположение. Также еще до съема желательно определиться с подходящим уровнем комфорта. В зависимости от бюджета, найдутся и экономные, и люксовые варианты. Наконец, характер района. Сложно сказать, какой район Киева самый лучший, ведь приоритет у каждого собственный. Но если по душе тишина и покой, нет смысла выбирать жилье там, где постоянная суета и толпы народа.