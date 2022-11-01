Как отучить собаку грызть мебель и обувь

Приобретая собаку, мы берем на себя ответственность за животное и принимаем его со всеми позитивными сторонами, которые оно нам дарит, а также с его недостатками, которые часто портят жизнь.

Что делать, если собака грызет мебель и портит обувь и другие предметы быта? Cоветы дает Сегодня в своей статье.

Здоровый, довольный жизнью питомец не станет портить вещи хозяина. Так что, прежде чем приступать к воспитанию, наказанию и прочим действенным мерам, следует разобраться в причинах такого поведения . Их может быть несколько от чисто физиологических до психологических:

недостаток активных физических нагрузок , требуемых для собаки определенной породы;

, требуемых для собаки определенной породы; страх одиночества и тоска по хозяину;

и тоска по хозяину; желание привлечь внимание хозяина даже ценой его наказания или крика;

хозяина даже ценой его наказания или крика; любопытство и познание окружающего мира – что будет внутри тапка, если его разгрызть?

и познание окружающего мира – что будет внутри тапка, если его разгрызть? собак может привлекать запах кожаной обуви или мех;

кожаной обуви или мех; самоутверждение : собака считает себя главной в семье и делает, что считает нужным;

: собака считает себя главной в семье и делает, что считает нужным; щенки часто грызут все, что попадается им в зубы по причине зуда этих самых зубов, точнее – десен, которые они пытаются чесать;

этих самых зубов, точнее – десен, которые они пытаются чесать; глисты : собака таким образом восполняет недостаток необходимой целлюлозы, который содержится в деревянной мебели и помогает очистить кишечник;

: собака таким образом восполняет недостаток необходимой целлюлозы, который содержится в деревянной мебели и помогает очистить кишечник; недостаток витаминов выражается в том, что собака начинает грызть несъедобные вещи;

Далее наберитесь терпения, потому что процесс воспитания может быть долгим, кропотливым и не скоро принесет свои плоды.

Как отучить собаку грызть обувь и мебель: лайфхаки