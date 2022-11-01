Как отучить собаку грызть мебель и обувь
Приобретая собаку, мы берем на себя ответственность за животное и принимаем его со всеми позитивными сторонами, которые оно нам дарит, а также с его недостатками, которые часто портят жизнь.
Что делать, если собака грызет мебель и портит обувь и другие предметы быта? Cоветы дает Сегодня в своей статье.
Здоровый, довольный жизнью питомец не станет портить вещи хозяина. Так что, прежде чем приступать к воспитанию, наказанию и прочим действенным мерам, следует разобраться в причинах такого поведения . Их может быть несколько от чисто физиологических до психологических:
- недостаток активных физических нагрузок, требуемых для собаки определенной породы;
- страх одиночества и тоска по хозяину;
- желание привлечь внимание хозяина даже ценой его наказания или крика;
- любопытство и познание окружающего мира – что будет внутри тапка, если его разгрызть?
- собак может привлекать запах кожаной обуви или мех;
- самоутверждение: собака считает себя главной в семье и делает, что считает нужным;
- щенки часто грызут все, что попадается им в зубы по причине зуда этих самых зубов, точнее – десен, которые они пытаются чесать;
- глисты: собака таким образом восполняет недостаток необходимой целлюлозы, который содержится в деревянной мебели и помогает очистить кишечник;
- недостаток витаминов выражается в том, что собака начинает грызть несъедобные вещи;
Далее наберитесь терпения, потому что процесс воспитания может быть долгим, кропотливым и не скоро принесет свои плоды.
Как отучить собаку грызть обувь и мебель: лайфхаки
- Важно комплексно воспитывать щенка с первых дней его появления в семье, не давая поблажек и не обращая внимания на его трогательный вид.
- Если проблема в зуде десен, постарайтесь переключить внимание щенка на другие предметы и вкусное угощение, которое можно грызть.
- Не забывайте менять игрушки для собаки, чтобы они не успевали надоесть.
- Можно обработать мебель невкусным или неприятно пахнущим веществом: горчицей и жгучим перцем, васаби или специальными спреями.
- Застигнув взрослую собаку или щенка на месте преступления, пристыдите ее или даже отшлепайте, дав понять, что вы недовольны.
- Подкрепляйте свое недовольство командами «нельзя» или «фу».
- Если застать собаку за плохим поступком не получилось, наказывать физически ее нельзя. В этом случае рекомендуется указать животному на испорченную вещь и командой «фу», «место» ограничить ее передвижение по дому.
- Своевременно обрабатывайте собаку средствами от паразитов.
- Если вы считаете поведение собаки странным, она ест несъедобные предметы, проявляет беспокойство, покажите ее ветеринарному врачу – возможно, следует изменить рацион питания и дополнить его витаминами и минералами.
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