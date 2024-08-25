Кабмін планує змінити розрахунок пенсій в Україні

Пенсійна система України часто піддавалася змінам, що ускладнювали обрахунок пенсії. У Мінсоцполітики прагнуть спростити механізм. Про це поточного тижня повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю агентству Укрінформ.

Нині пенсійна система містить масу добавок і дотяжок: дотяжка до прожиткового мінімуму, дотяжка за стаж тощо.

Чиновниця повідомила про проєкт системи, яка враховуватиме два критерії: кількість років, які людина відпрацювала, і кількість внесків, які людина кожного місяця сплачувала.

Ці показники конвертуватиметься у певну кількість балів. Відповідно вартість кожного бала дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати в конкретному році.

«Отже, якщо ви пропрацювали 35 років й отримували середню зарплату кожного місяця такою, як вона тоді була, то можна буде сподіватися не менше як на 30% свого заробітку в солідарній пенсійній системі. Крім того, виводимо гарантію, якщо ви пропрацювали мінімум 15 років і зайшли в пенсійну систему, то точно маєте право на 30% від мінімальної заробітної плати в тому році», — додала Жолнович.

Сукупно це дасть заміщення тільки в солідарній пенсійній системі на рівні 40% від заробітку людини, додала голова Мінсоцполітики.

Також варто зазначити, що в Україні провели індексацію пенсій із 1 березня поточного року. Так, на 8% індексовано пенсії для:

9,5 млн “цивільних”пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;596 тис.пенсіонерів силових відомств;

97,8 тис.осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім того, пенсіонери, здоров’яяких погіршилося, можуть отримати додаткові виплати від держави. Водночас пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 р., можуть втратити виплати, якщо не пройдуть фізичну ідентифікацію. У разі припинення виплати пенсії, її можна повернути за допомогою декількох способів.