Італія планує надати Україні важку зброю, – La Repubblica

Італія після початку повномасштабної війни Росії проти України неодноразово постачала зброю для ЗСУ. Газета La Repubblica повідомила подробиці цих постачань у неділю, 30 жовтня.

Стверджується, що Україна отримає від Італії дві високоточні установки M270. Ракетний комплекс має гусеничну основу та випускає відразу по 12 ракет.

Також Італія «ось-ось» надасть шість німецьких самохідних гаубиць Pzh2000, які можуть випустити 20 снарядів лише за три хвилини. По суті Pzh2000 має потужність трьох російських гаубиць, оскільки їх боєприпаси більше схожі на ракети і можуть потрапити в ціль з відстані майже 70 кілометрів.

Крім того, ЗСУ отримали старіші американські самохідні гаубиці M109, які після модернізації в Італії отримали в назві додаткову літеру L. Це броньовані гусеничні машини зі 155-мм калібром, які працюють на «натовських» боєприпасах. Італія раніше модернізувала сотні таких гаубиць, але з початку 2000-х років M109L було знято з озброєння. У ЗМІ вважають, що Україні могли передати від 20 до 30 таких машин, а потенційно може передати усі кілька сотень.

Також навесні стало відомо, що Італія передала гаубиці Fh70. Українські захисники використали їх при звільненні Харківської області та боях на Донбасі.

За даними видання, зі складів Італії знято десятки бойових бронемашин М113. Це трохи застарілі моделі броньованої техніки, але вони дозволяють ЗСУ швидко пересуватися.

Також ЗСУ отримали бронеавтомобілі підвищеної прохідності Лінс. Їх передали десантно-штурмовим підрозділам, що звільняють Херсонську область. Ці бронемобілі можуть витримати навіть вибухи мін.

Крім того, Італія передала Україні 120-мм міномети, великокаліберні кулемети та різні боєприпаси.