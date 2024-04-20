ISW констатував деградацію української ППО на фронті

Через деградацію української протиповітряної оборони авіація російських окупантів підтримує послідовні і швидкі успіхи росіян на землі, в тому числі поблизу Часового Яру.

Це майже буквальна вкрай неприємна цитата з останнього зведення американського Інституту вивчення війни (ISW) про ситуацію на фронтах в Україні.

Очевидно, Часів Яр в якості прикладу обрано невипадково – за останній час ми пам’ятаємо два відео, на яких над містом проносяться російські штурмовики «Су-25». Втім, за даними ISW ситуація жахлива по усій лінії розмежування:

«Українська протиповітряна оборона залишається обмеженою і деградованою, що дозволяє російській авіації вільно і без загрози діяти на певних критично важливих ділянках фронту».

Хочеться вірити, що ISW, який відверто підтримує нас, трохи перебільшує, щоб підштовхнути Захід до швидшої і більшої допомоги Україні…

Є надія, що після надання пакету фінансування з боку США фронтові можливості ППО будуть швидко відновленні.

Тим часом, наш захисник і блогер, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», попереджає про плани агресора саме в районі Часового Яру:

«З радіоперехоплень маємо розуміння, що окупанти готуються до штурмових дій по всій лінії оборони Бахмутського напрямку. Основна ціль окупантів — це перейти канал Сіверський Донець — Донбас. На деяких ділянках фіксується скупчення окупантів без активних дій на сьогодні».