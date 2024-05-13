 

Євро продовжує дорожчати в обмінниках

  1. 13.05.2024
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Курс гривні стабілізувався відносно долара у обмінниках, але продовжує знижуватися відносно євро. Про це свідчать дані моніторингу ринку у понеділок, 13 травня.

Так, середній курс продажу долара в Україні не змінився – 39,95 гривень, а курс євро зріс на 10 копійок – 43,15 гривень.

Сьогодні в обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,45 гривні, а євро – по 42,45 гривні.

На міжбанку американська валюта перебуває на рівні 39,51-39,56 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Нагадаємо, у минулу п’ятницю Національний банк України підвищив курс долара до гривні третій день поспіль дя рівня 39,7206 грн за 1 долар (+0,1688 грн). Курс євро становить 42,8148 грн (+0,3836 грн). Це новий історичний максимум. Раніше вищим курс був лише 27 березня – 42,6911 грн/євро.

Також повідомлялося, що за минулий тиждень НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до понад 530 млн доларів.

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