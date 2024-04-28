Хто повинен пройти базову військову підготовку і де це зробити

Замість строкової служби для громадян в Україні запровадять базову військову підготовку (БЗВП). Про це йдеться у змінах до закону про мобілізацію та військовий облік, який вступить у дію 18 травня.

Видання «Українська правда. Життя» підготувало матеріал, в якому пояснює, що таке базова військова підготовка, хто повинен її пройти, і де це можна зробити.

Базова військова підготовка – що це?

Базова військова підготовка – це вишкіл, під час якого майбутніх призовників навчатимуть виконувати бойові завдання, поводитися зі зброєю та вибуховими пристроями, діяти на полі бою, надавати домедичну та первинну психологічну допомогу, тощо.

Кому потрібно пройти базову військову службу?

Усі чоловіки віком від 18 до 24 років, тобто ті, хто ще не підлягає мобілізації, повинні будуть пройти базову військову службу. Жінки – за бажанням.

При цьому, усі зможуть самостійно обрати рік, коли будуть її проходити.

Скільки часу триватиме базова військова служба?

Термін проведення базової військової служби під час воєнного стану – три місяці. З них місяць проходитиме базова загальновійськова підготовка і два місяці – фахова підготовка.

У мирний час служба триватиме п’ять місяців (три загальновійськової підготовки і два – фахової).

Де можна буде пройти загальновійськову підготовку?

Базову загальновійськову підготовку можна буде пройти у закладах вищої освіти та вищих військових навчальних закладах. Її повинні будуть включити до навчальних планів, як окрему дисципліну.

У коментарі «УП.Життя» у Міністерстві освіти і науки уточнили, що у планах погодити процедуру проходження БЗВП протягом одиного-двох місяців. Також підготовка буде проводитися у навчальних центрах ЗСУ.

Кількість громадян, яких направлятимуть на базову службу, терміни проходження та обсяги видатків, які доведеться витратити на забезпечення, визначатиме Кабмін.

Кого звільняють від проходження підготовки?

Від загальновійськової підготовки звільняються:

ті, кого визнали непридатними до військової служби за станом здоров’я;

ті, хто вже проходив військову службу;

ті, хто пройшов військову службу в іншій країні до того, як отримав українське громадянство.

Що робити, коли отримали направлення на проходження базової служби?

Перед тим, як чоловік чи жінка отримають направлення на проходження базової військової служби, їм потрібно буде пройти медичний огляд, професійно-психологічний відбір та дочекатися рішення комісії з питань направлення для проходження служби.

Після цього потрібно прийти за адресою та часом у навчальну частину чи центр, які будуть зазначені у повістці районного або міського центру комплектування.

Організовувати направлення громадян для проходження базової військової служби будуть районні державні адміністрації або виконавчі органи міських рад разом з цими ж районними або міськими територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Якщо людина не з’явиться за викликом до центру комплектування, то нестиме відповідальність, яку установив закон.

Однак виділили поважні причини, через які громадянин може не прийти до центру у термін, вказаний у повістці:

перешкода стихійного характеру;

хвороба;

воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки;

смерть його близького родича або близького родича його дружини.

У такому випадку упродовж трьох днів людина має прийти до територіального центру комплектування і пояснити причину. Або повідомити центр у інший спосіб, але прийти до нього не пізінше ніж через сім днів після дати, вказаної у повістці.