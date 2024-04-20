HIMARS знищив штаб 331-го десантного полку РФ і його керівників

В нещодавно окупованому місті Бахмут Збройні сили України знищили штаб 331-го парашутно-десантного полку (в/ч 71211, Кострома) 98-ої повітряно-десантної дивізії з вісьмома офіцерами російсько-фашистських загарбників.

Про це сьогодні о 15:06 повідомив російський Телеграм-канал «Досье Шпиона». Сама подія сталася шістнадцятого квітня.

По двоповерховій адміністративній будівлі в центрі міста, в яку штаб заїхав за тиждень до цього, влучили два високоточні снаряди американської реактивної системи залпового HIMARS.

Серед ліквідованих інтервентів начальник розвідки полку Сатарін, начальник артилерії полку Прокопьєв, начальник зв’язку полку Котов і старший помічник начальника штабу полку Пантєлєєв. Кількість поранених невідома.