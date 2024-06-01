 

Графіки відключень можуть змінитися, – Міненерго

  1. 01.06.2024
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Через сьогоднішній масований ракетний удар фашистської Росії по енергетиці України графіки відключень можуть змінитися. Про це попередило Міненерго.

У ніч на суботу російські агресори атакували енергооб’єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській і Івано-Франківській областях. Про це повідомило Міністерство енергетики у суботу, 1 червня.

Вказано, що наслідки атаки, яка стала шостою з 22 березня, ще уточнюються, а енергетики працюють над їхньою ліквідацією.

Разом з тим Міненерго попередило, що у зв’язку з цією атакою обсяги обмежень електропостачання, які прогнозувалися з 18:00 до 23:00 суботи, можуть змінитися.

Загалом в енергосистемі минулої доби потреби в електриці покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою у вечірні години з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини.

Також у певні години Україна для балансування енергосистеми передавала надлишки електроенергії енергосистемі Польщі. А впродовж години застосовували обмеження для об’єктів ВДЕ в західному та південно-західному регіонах.

На поточну добу прогнозується рекордний імпорт електроенергії – 26 946 МВт-год, що майже вдвічі більше вчорашнього показника. Експорт не планується.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня росіяни застосували 100 ракет і «шахедів». Понад 80 з них було знищено, але були і влучання. Не вдалося знищити 18 ракет і один Шахед.

На російську атаку відреагував президент Володимир Зеленський. А у МВС розповіли, що за добу 31 травня росіяни поранили понад 60 цивільних в Україні.

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