Голова НБУ оцінив нові санкції США проти Росії

Нові масштабні санкції США проти Росії нанесли потужний удар по фінансовій інфраструктурі країни-агресора. Про це напередодні написав голова Національного банку Україні Андрій Пишний у Facebook.

За його словами, перший акцент пакета – до санкційного списку включено Московську біржу, що є основним гравцем російського ринку для торгівлі валютою та IPO російських компаній. Крім того, санкції введені проти пов’язаних з нею компаній – Національного розрахункового депозитарію та Національного клірингового центру.

«Персональні блокуючі санкції проти Московської біржі – це, безумовно, потужний удар по фінансовій інфраструктурі РФ, що значно ускладнить доступ Росії до ринків капіталу та проведення розрахунків», – написав голова НБУ.

За його словами, другий акцент пакета – суттєве підвищення ризику вторинних санкцій для іноземних фінансових установ. Указ президента США у грудні 2023 року запровадив можливість застосування вторинних санкцій США до іноземних фінансових установ, які проводять/сприяють проведенню трансакцій або надають послуги особам, що пов’язані з військово-промисловою базою РФ. Відтепер для цілей застосування вторинних санкцій США будь-яка особа, до якої застосовано санкції США в межах санкційної програми щодо Росії, вважається пов’язаною з російським військово-промисловим сектором.

«Тобто у фокусі уваги Мінфіну США та відповідно в зоні ризику опинились усі іноземні банки, які співпрацюють із санкційними особами РФ. Очікуємо посилення комплаєнсу банків щодо клієнтів та операцій, пов’язаних з Росією», – зазначив Пишний.

Він також відзначив нові секторальні санкції – заборона на постачання низки ІТ-послуг у РФ, що означатиме закриття доступу РФ до провідних технологічних рішень від американських постачальників.

Нагадаємо, 12 червня США запровадили потужний пакет санкцій проти 300 фізичних, а також юридичних осіб на Росії та в інших країнах, які допомагають військовій машині Кремля. У той же день Московська біржа оголосила про зупинку торгів доларами та євро з 13 червня. А вже сьогодні таке ж рішення прийняв Банк Росії.