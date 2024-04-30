Генпрокурор показав момент удару по Одесі

Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що вчорашній ракетний удар по Одесі був завданий фашистською Росією саме балістичною ракетою Іскандер.

Більше того, він заявив, що ворог навмисно намагався вбити якомога більше цивільних людей, адже використав касетний боєприпас.

Костін також оприлюднив відео моменту удару, з якого зрозуміло, що це дійсно касетний боєприпас.

Нагадаємо, на даний момент відомо про загибель під час обстрілу п’ятьох людей, ще 30 отримали поранення, 5 з них важкі.

Серед загиблих Борис Васильєв – проректор Міжнародного гуманітарного університету.