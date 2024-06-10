Рейтинг країн світу за середньою довжиною пенісів: результати дослідження
Нещодавно опубліковане дослідження привернуло увагу громадськості, представивши рейтинг країн світу за середньою довжиною пенісів. Це дослідження, проведене міжнародною групою вчених, базується на аналізі даних, зібраних з різних куточків планети. В лідерах чоловіки з африканського Судану, наприкінці рейтингу тайландці.
Про це йдеться на сайті World Population Review.
Результати дослідження
Топ-країни за середньою довжиною пенісів:
Судан — 17,95 сантиметра;
Демократична Республіка Конго — 17,92 сантиметра;
Еквадор — 17,59 сантиметра;
Республіка Конго — 17,33 сантиметра;
Гана — 17,31 сантиметра;
Нігерія — 17,0 сантиметра;
Венесуела — 16,93 сантиметра;
Ліван — 16,82 сантиметра;
Колумбія — 16,75 сантиметра;
Камерун — 16,65 сантиметра.
Найнижчі показники:
Таїланд — 9,43 сантиметра;
Північна Корея — 9,60 сантиметра;
Камбоджа — 9,84 сантиметра;
Непал — 9,98 сантиметра;
М’янма — 10,10 сантиметра;
Лаос — 10,14 сантиметра;
В’єтнам — 10,15 сантиметра;
Шрі-Ланка — 10,18 сантиметра;
Південна Корея — 10,80 сантиметра;
Філіппіни — 10,85 сантиметра.
Серед європейців лідирують нідерландці (15,6 сантиметрів), поляки (15,41 сантиметрів) та шведи (15,36 сантиметрів). Середня довжина пеніса українців становить 14,2 сантиметра, що більше, ніж у росіян, які мають 14,16 сантиметра.
У Таїланді чоловік з метою збільшення розміру свого пеніса засунув його у мурашине гніздо. Про це минулого літа писало Тhethaiger.
За словами чоловіка, в результаті його укушений мурахами пеніс сильно набряк.
Крім того, таким способом житель Таїланду хотів позбавитися від еректильної дисфункції.
Як зазначив доктор Сорранай Онван із клініки краси у північній провінції Чаїнгмай, варто обирати більш відповідні методи лікування еректильної дисфункції, зокрема ліки чи навіть хірургічні втручання.
За його словами. укуси мурах можуть спричинити подальші ускладнення у вигляді дерматиту чи інфекцій.
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