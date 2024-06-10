 

Рейтинг країн світу за середньою довжиною пенісів: результати дослідження

  1. 10.06.2024
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Нещодавно опубліковане дослідження привернуло увагу громадськості, представивши рейтинг країн світу за середньою довжиною пенісів. Це дослідження, проведене міжнародною групою вчених, базується на аналізі даних, зібраних з різних куточків планети. В лідерах чоловіки з африканського Судану, наприкінці рейтингу тайландці.

Про це йдеться на сайті World Population Review.

Результати дослідження

Топ-країни за середньою довжиною пенісів:

Судан — 17,95 сантиметра;

Демократична Республіка Конго — 17,92 сантиметра;

Еквадор — 17,59 сантиметра;

Республіка Конго — 17,33 сантиметра;

Гана — 17,31 сантиметра;

Нігерія — 17,0 сантиметра;

Венесуела — 16,93 сантиметра;

Ліван — 16,82 сантиметра;

Колумбія — 16,75 сантиметра;

Камерун — 16,65 сантиметра.

Найнижчі показники:

Таїланд — 9,43 сантиметра;

Північна Корея — 9,60 сантиметра;

Камбоджа — 9,84 сантиметра;

Непал — 9,98 сантиметра;

М’янма — 10,10 сантиметра;

Лаос — 10,14 сантиметра;

В’єтнам — 10,15 сантиметра;

Шрі-Ланка — 10,18 сантиметра;

Південна Корея — 10,80 сантиметра;

Філіппіни — 10,85 сантиметра.

Серед європейців лідирують нідерландці (15,6 сантиметрів), поляки (15,41 сантиметрів) та шведи (15,36 сантиметрів). Середня довжина пеніса українців становить 14,2 сантиметра, що більше, ніж у росіян, які мають 14,16 сантиметра.

У Таїланді чоловік з метою збільшення розміру свого пеніса засунув його у мурашине гніздо. Про це минулого літа писало Тhethaiger.

За словами чоловіка, в результаті його укушений мурахами пеніс сильно набряк.

Крім того, таким способом житель Таїланду хотів позбавитися від еректильної дисфункції.

Як зазначив доктор Сорранай Онван із клініки краси у північній провінції Чаїнгмай, варто обирати більш відповідні методи лікування еректильної дисфункції, зокрема ліки чи навіть хірургічні втручання.

За його словами. укуси мурах можуть спричинити подальші ускладнення у вигляді дерматиту чи інфекцій.

 

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