Франція передасть Україні винищувачі Mirage
Несподіваний подарунок від Парижа. Франція передасть Україні бойові літаки Mirage 2000 в рамках військової допомоги. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Le Figaro.
Кількість літаків і строки їх надання наразі не вказуються.
За словами Макрона, також буде передбачена програма підготовки пілотів.
«Франція допомагає українцям чинити опір, але ми не хочемо ескалації», — зазначив президент Франції.
Макрон додав, що завтра під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він збирається розпочати нову співпрацю.
Французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління розроблений у 1970-х роках фірмою Dassault Aviation. На озброєнні з 1984 року.
Нагадаємо, 29 травня уряд Швеції заявив про надання Україні значної допомоги, у тому числі двох сучасних літаків розвідників раннього попередження і контролю «Saab 340 (AEW&C) (ASC 890)».
Фахівці вважають, що ці літаки забезпечать ефективне використання винищувачів «F-16», адже забезпечать виявлення авіації, ракет, повітряних цілей.
Хоча Стокгольм не вказав терміни поставки озброєння. Тоді як американські винищувачі «F-16» мають з’явитися у Збройних сил України вже зовсім скоро. Їх ефективність буде сильно залежати від допоміжних засобів.
В червні мають надіти літаки «F-16» від Данії, восени від Нідерландів, а наприкінці року від Бельгії.
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