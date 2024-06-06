Франція передасть Україні винищувачі Mirage

Несподіваний подарунок від Парижа. Франція передасть Україні бойові літаки Mirage 2000 в рамках військової допомоги. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Le Figaro.

Кількість літаків і строки їх надання наразі не вказуються.

За словами Макрона, також буде передбачена програма підготовки пілотів.

«Франція допомагає українцям чинити опір, але ми не хочемо ескалації», — зазначив президент Франції.

Макрон додав, що завтра під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він збирається розпочати нову співпрацю.

Французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління розроблений у 1970-х роках фірмою Dassault Aviation. На озброєнні з 1984 року.

Нагадаємо, 29 травня уряд Швеції заявив про надання Україні значної допомоги, у тому числі двох сучасних літаків розвідників раннього попередження і контролю «Saab 340 (AEW&C) (ASC 890)».

Фахівці вважають, що ці літаки забезпечать ефективне використання винищувачів «F-16», адже забезпечать виявлення авіації, ракет, повітряних цілей.

Хоча Стокгольм не вказав терміни поставки озброєння. Тоді як американські винищувачі «F-16» мають з’явитися у Збройних сил України вже зовсім скоро. Їх ефективність буде сильно залежати від допоміжних засобів.

В червні мають надіти літаки «F-16» від Данії, восени від Нідерландів, а наприкінці року від Бельгії.