Фонд Притули за день зібрав кошти на 60 БТР Spartan

Фонд Сергія Притули за півтори доби перевиконав план і зібрав гроші на купівлю 60 бронетранспортерів Spartan для ЗСУ.

Всього було зібрано 236 мільйонів гривень.

«Ми зупиняємо цей збір, тому що цих коштів вистачає і на 60 «спартанів», і навіть чотири мільйони гривень у нас залишається зверху на наступний проєкт. Це щось дуже хороше, потрібне й броньоване», — заінтригував Притула.

До речі, за його словами, Великобританія цього року передала українському війську 35 бронетранспортерів Spartan в якості матеріально-технічної допомоги.

Буквально вчора Притула оголосив новий великий збір коштів на конкретну допомогу для ЗСУ. Він хоче зібрати за тиждень 200 мільонів гривень для закупівлі бронетехніки.

Притула знайшов в одному з місць партію з наявних британських бронетранспортерів на гусенічному ходу Spartan. Ціль — придбати 50 машин. Судячи з необхідної суми, вартість одного Spartan складає 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, що раніше за 600 млн., які українці збирали на Байрактари, волонтер Сергій Прітула купив супутник ICEYE. За його словами, були переговори з Міністерством оборони України, після було прийнято рішення придбати супутник.