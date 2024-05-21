Електронна черга запрацювала у всіх ТЦК

Електронна черга для оновлення даних вже працює у всіх Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки України в тестовому режимі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у вівторок, 21 травня.

«Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Ми вже маємо досвід її створення, тому досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК і СП»,- зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

​Для запису до е-черги потрібно обрати ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку, ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону та отримати повідомлення з датою та часом запису.

Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Тепер громадяни мають 60 днів на оновлення даних в ТЦК, ЦНАПах і в додатку Резерв+.

18 травня в Україні запрацювала електронна черга для запису в ТЦК. Однак тоді вона працювала лише в деяких регіонах країни.

Також сьогодні уряд визначив, що громадяни, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше ніж три місяці, зобов’язані до 16 червня стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до ТЦК.