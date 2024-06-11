Ексгравець Шахтаря розповів, як ледь не побив Луческу

Разван Рац, ще виступаючи за Шахтар, ледь не побив головного тренера донецького клубу Мірчу Луческу. Про це розповів сам румун.

Таку реакцію у колишнього захисника «гірників» викликала критика з боку співвітчизника. Наставник звинуватив футболіста у двох пропущених голах у Лізі чемпіонів.

«Ну, я вам скажу, що я тоді відчув. У мене було два імпульси: перший – схопити мікрофон і вдарити його по голові. Я не жартую! Повірте, ви мене знаєте… Я маю на увазі, що я такий… Ти знаєш мене з дитинства. Я дуже імпульсивний. Тож це перший імпульс. Повірте мені, це те, що зі мною сталося, тобто я ні про що не брешу.

Я хотів взяти мікрофон і… або запхати його йому в горло, я не знаю, щось таке, вдарити його. Тобто, просто фізично відреагувати. У той же час, за ті частки секунди, я зрозумів, що це може бути кінець моєї кар’єри. Це було б чітке «Прощавай!». Це увійшло б в історію футболу. Мені спало на думку, що це назавжди зітре в пил мою кар’єру», — наводить слова Раца iamsport.

В тему

Нагадаємо, з початку квітня Олександр Хацкевич більше не головний тренер «Заглембе» Сосновець. Колишній наставник київського Динамо залишив свій пост після невдалих результатів. Останнью краплею стала бійка з фанатами команди.

З команди Другого дивізіону Польщі також пішов інший білоруський фахівець Михайло Залевський, який працював спортивним директором. Контракти були розірвані за взаємною згодою сторін.

Зазначимо, що Хацкевич розпочав роботу в Заглембе у січні 2024 року, підписавши контракт до кінця сезону. Однак, у шести матчах під його керівництвом Заглембе двічі зіграв у нічию і чотири рази програв. Наразі команда замикає турнірну таблицю.

На тренуванні Заглембе дійсно сталась бійка між головним тренером команди Олександром Хацкевичем і агресивними уболівальниками команди. Про це в коментарі виданню tribuna.com розповів спортивний директор польського клубу Михайло Залевський.

За словами функціонера, ніхто в клубі не злякався фанатів і не ховався від них. Окрім того, футболісти і тренерський штаб відмовились писати заяву до поліції, однак мають претензії до керівництва клубу.

Ось що він розповів:

– У нас було заплановано тренування на 10 ранку, ми вийшли на поле на базі, почали працювати. А на початку 11-ї з’явилися фанати, чоловік 20. Вони попрямували через поле до гравців, які проводили попередній матч. Колектив на тренуванні було розбито на дві групи: ті, хто грав, та ті, хто не виходив на поле. Так ось, повторюся, фанати пішли до тих, хто грав. Олександр Миколайович, тренери, я побачили це і також пішли до футболістів. Ну, а далі почалася заварушка, фанати щось кричали. Потім кілька людей, найактивніших, підскочили до головного тренера і намагалися завдати ударів. Удар одного Миколайович заблокував, але другий ззаду нишком ударив рукою. Намагалися ще й ногами якось зачепити, вдарити.

На підвищених тонах висловлювали невдоволення результатом останнього матчу. Але ж ми готові були поговорити, ніхто обличчя не ховав, від розмови не відмовлявся. Але ні, дехто пішов у бійку. При цьому фанати були із закритими обличчями, у масках, навіть не визначити, якого віку.

Вже після того, як фанати поїхали, ми залишились на полі, провели тренування. Потім хтось викликав поліцію, але ми відмовилися написати заяву. Чому? Порахували, що нам треба бути вищим за це, 20 сільських фанатів нас не залякають.

Я можу сказати так: люди, які бачили війну в Україні, революцію у Білорусі, не злякаються 20 фанів. Але, повторюся, реально били руками, причому деякі нишком, ззаду, ногами хотіли піддіти. Але команда заступилася за тренера, локалізувала ситуацію. Ніхто осторонь не залишався.