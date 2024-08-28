 

Дрони вразили військовий об’єкт у Брянській області РФ

  1. 28.08.2024
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Начебто в результаті удару українського дрону-камікадзе поранені голова Стародубського округу Брянської області фашистської РФ Олександр Подольний, пожежник і водій. Принаймні, про це повідомляють російські засоби масової інформації.

Так само як і про те, що минулої ночі після атаки ударних безпілотних літальних апаратів спалахнула пожежа поблизу вибухонебезпечного об’єкту (очевидно, складу боєприпасів) у Россошанському районі Воронезької області РФ.

Влада навіть організувала евакуацію населення двох сусідніх населених пунктів, яких вивезли автобусами в райцентр. Однак цього разу їм пощастило: пожежникам вдалося загасити вогонь, детонації не було, люди повертаються додому.

Тим часом в далекій Казані і сусідньому Нижньокамську (приблизно 970 кілометрів до кордону України) сьогодні через загрозу безпеки введені обмеження на роботу місцевих аеропортів – заборонені польоти літаків. Точні причини невідомі, однак російські ЗМУ підозрюють українські БПЛА.

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