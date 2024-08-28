Дрони підірвали нафтокомбінат «Атлас» в Ростовській області РФ

Минулої ночі ударні безпілотні літальні апарати успішно атакували щонайменше одну нафтобазу в Ростовській області РФ – комбінат державного резерву «Атлас» в селищі Глибокий (197 кілометрів до вільного Краматорська Донецької області)

Важливо, що в «Атласі» розташовані кілька десятків великих резервуарів з пальним – якщо ми не помиляємося після перегляду оприлюднених місцевими жителями відео, їх там щонайменше пів сотні.

Третього серпня цього року дрони-камікадзе вже атакували «Атлас», але не дуже вдало: спалахнув один резервуар, але пожежу швидко загасили. Цього разу все значно серйозніше: з викладених очевидцями в інтернет роликів зрозуміло, що пожежа масштабна.

І вночі, і вже вранці сильно палають кілька резервуарів. Російські засоби масової інформації припускають, що може повторитися історія з нафтобазою «Кавказ» в Пролетарську Ростовської області, яка після атаки дронів палає вже десять діб – пожежники безсилі через близьке розташування резервуарів один від одного.

«Українська правда» повідомила, що минулої ночі в Ростовській області були вражені дві нафтобази. Однак інші джерела вказують, що «лише» одна – «Атлас»; але вони пишуть, що станом на зараз в регіоні палають дві нафтобази – в Глибокому і Пролетарську.

В Кам’янському районі Ростовської області після гучного вибуху виникла пожежа на нафтобазі. pic.twitter.com/CxqLIKzCgi — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 28, 2024