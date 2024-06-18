 

Дрони підірвали резервуари з нафтопродуктами в Азові

  1. 18.06.2024
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У розташованому в гирлі Дону портовому місці Азов Ростовської області РФ внаслідок атаки ударних безпілотних літальних апаратів спалахнула масштабна пожежа на резервуарах з нафтопродуктами.

Про це масово повідомляли місцеві жителі, викладаючи в інтернет чисельні відповідні відео. З посиланням на них почали висвітлювати подію і російські ЗМІ. А згодом її підтвердив і тамтешній губернатор Василь Голубєв. За його даними, людських жертв немає.

Міністерство надзвичайних справ фашистської РФ уточнило, що горить ємність (чи кілька) на п’ять тисяч кубометрів. Її гасять 73 рятувальники і 21 одиниця техніки – це досить багато, хоча й далеко від рекордних показників.

Відстань між Азовим і найближчою вільною територією України становить близько 170 кілометрів.

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