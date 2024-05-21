 

До Вінницької лікарні з Німеччини передали медичне обладнання

  1. 21.05.2024
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У Вінницькій лікарні швидкої медичної допомоги встановили обладнання, яке купили і передали мешканці міста-побратима Карлсруе. Це наркозна станція та транспортний апарат ШВЛ.

«Лікарі кажуть, що це сучасні «розумні» апарати, мобільні та функціональні, дуже прості в керуванні. Таку техніку медики вже давно хотіли мати у своєму арсеналі, і завдяки нашим німецьким друзям – їхня мрія здійснилася», – зазначив мер Вінниці Сергій Моргунов.

За його словами, обладнання вже працює та рятує життя важкохворих людей.

«Купили його за кошти, які зібрали мешканці міста-побратима на благодійних заходах. І це – позитивний приклад горизонтальних взаємовідносин між нашими громадами», – додав він.

Нагадаємо, в березні в автопарку муніципальної транспортної компанії Вінниці з’явилися два нових автобуси моделі VDL Citea. Ці автобуси мають низькопідлоговий дизайн і є енергоощадними. Вони призначені для перевезення до 80 пасажирів. Це досягнення є результатом співпраці з іншим німецьким містом-партнером — Мюнстером.

Також Мюнстер надав нам допомогу в разі можливих атак на енергетичну інфраструктуру.

В даний час між містами ведуться переговори щодо співпраці в галузі медицини. Згідно з ідеєю, лікарі з Вінниці матимуть можливість проходити стажування та обмінюватися досвідом з європейськими колегами.

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