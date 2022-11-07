 

Десантники ЗСУ знищили дві ББМ окупантів з екіпажами

  1. 07.11.2022
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За перших вісімнадцять годин сьомого листопада ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони влучили по чотирьом пунктам управління, двом місцям концентрації особового складу, озброєння і військової техніки та по складу боєприпасів російських окупантів.

Про це в вечірньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці Генерального штабу Збройних сил України в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив його спікер Олександр Штупун.

Тим часом, командування ДШВ ЗСУ показало відео, на якому артилеристи 25-ої окремої десантно-штурмової Січеславської бригади знищили дві бойові броньовані машини загарбників з екіпажами.

Ролик знято безпілотним літальним апаратом, оператори якого, вірогідно, знайшли цілі, скорегували вогонь по ним та зафіксували результат: спочатку сильно палала права ББМ, а згодом ліва, коли права вже погасла.

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