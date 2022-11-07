Десантники ЗСУ знищили дві ББМ окупантів з екіпажами

За перших вісімнадцять годин сьомого листопада ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони влучили по чотирьом пунктам управління, двом місцям концентрації особового складу, озброєння і військової техніки та по складу боєприпасів російських окупантів.

Про це в вечірньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці Генерального штабу Збройних сил України в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив його спікер Олександр Штупун.

Тим часом, командування ДШВ ЗСУ показало відео, на якому артилеристи 25-ої окремої десантно-штурмової Січеславської бригади знищили дві бойові броньовані машини загарбників з екіпажами.

Ролик знято безпілотним літальним апаратом, оператори якого, вірогідно, знайшли цілі, скорегували вогонь по ним та зафіксували результат: спочатку сильно палала права ББМ, а згодом ліва, коли права вже погасла.