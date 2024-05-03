Десантники ЗСУ знищили бронетанкову колону окупантів

Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних сил України знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських загарбників: «Чергова спроба прорвати оборону закінчилась для окупантів тотальним фіаско».

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео з коментарем:

«Під час штурму наші воїни спалили один танк і два бронетранспортери з піхотою. Із тих загарбників, які дивом вціліли, «русский дух» ефектно повибивали наші оператори ударних дронів».

Ролик змонтовано з кадрів, відзнятих операторами вищезгаданих безпілотних літальних апаратів.

З попередніх новин відомо, що 79-а бригада воює на Мар’їнському напрямку.