Десантники ЗСУ знищили бронетанкову колону окупантів
Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних сил України знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських загарбників: «Чергова спроба прорвати оборону закінчилась для окупантів тотальним фіаско».
Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео з коментарем:
«Під час штурму наші воїни спалили один танк і два бронетранспортери з піхотою. Із тих загарбників, які дивом вціліли, «русский дух» ефектно повибивали наші оператори ударних дронів».
Ролик змонтовано з кадрів, відзнятих операторами вищезгаданих безпілотних літальних апаратів.
З попередніх новин відомо, що 79-а бригада воює на Мар’їнському напрямку.
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