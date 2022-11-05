Десантники ЗСУ ліквідували групу російських військових

П’ятого листопада станом на 21:00 російські окупанти 11 раз атакували наші позиції в Харківській області, 7 — в Луганській, 20 — в Донецькій. Всі штурми були відбиті нашими захисниками, повідомило у вечірньому зведенні Угруповання Об’єднаних сил: «Найактивніші бойові дії зберігаються на Сіверському, Авдіївському та Бахмутському напрямках».

Бойові безповоротні втрати противника на східному напрямку (до вищезгаданих сюди входить також Запорізька область) склали: 124 інтервента, по чотири танки і бойових броньованих машини, три безпілотних літальних апарата, шість автомобілів.

Тим часом, воююча на Донбасі 25-а окрема повітряно-десантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України показала в своєму Телеграм-каналі фотографії шести «свіжих» ліквідованих загарбників. Нижче деякі з них.