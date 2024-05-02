Депардьє постане перед судом через сексуальні домагання

Жерара Депардьє судитимуть за звинуваченням у сексуальних домаганнях на знімальному майданчику. Про це повідомляє Euronews.

Прокуратура оголосила, що французький актор постане перед судом у жовтні за звинуваченням у сексуальних домаганнях до двох жінок на зйомках фільму в 2021 році. Це сталося після того, як поліція затримала знаменитість і допитала його 29 квітня 2024 року.

«Його судитимуть за епізоди сексуального насильства, що, ймовірно, були скоєні у вересні 2021 року та заподіяли шкоду двом жертвам на зйомках фільму «Зелені віконниці», — заявила прокуратура Парижа.

У свою чергу, адвокат Депардьє Крістіан Сен-Пале відмовився давати коментарі журналістам, окрім того, що актор більше не перебуває під вартою.

Також була скарга до артиста щодо подій на зйомках фільму «Чарівник і сіамець» 2014 року, проте, як пише газета Le Monde, заява могла вичерпати термін давності.

Жерар Депардьє вважає себе невинним. Актор планує оскаржити звинувачення.

Варто зауважити, що Депардьє був звинувачений у сексуальному насильстві з боку 13 жінок, а у документальному фільмі, випущеному у грудні 2023 року, показано, як актор домагається перекладачку та робить сексуальні коментарі на адресу десятирічної дитини. Знаменитість заперечує будь-які правопорушення.

Раніше повідомлялося, що Еммануель Дебевер, яка першою звинуватила Жерара Депардьє у сексуальному насильстві, покінчила життя самогубством.

Нагадаємо, влітку 2018 року молода французька актриса та танцівниця Шарлотта Арнольд висунула проти Жерара Депардьє звинувачення у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні 7 та 13 серпня. Сам знаменитий актор усі звинувачення спростовував, але не заперечував, що знає актрису, яка його звинуватила.