Чи відключатимуть світло 29 травня: повідомлення Укренерго
У середу, 29 травня, відключення електроенергії в Україні не очікуються. Про це повідомила пресслужба Укренерго.
«При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлятимуть додатково», — додали в компанії.
Як відомо, у травні в Україні знову почали вимикати світло. Обмеження електропостачання пов’язані з дефіцитом в енергосистемі.
Причиною стали наслідки ракетних ударів Росії по електростанціях. Так, з 22 березня по 8 травня війська Росії п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції.
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