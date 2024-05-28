Чи відключатимуть світло 29 травня: повідомлення Укренерго

У середу, 29 травня, відключення електроенергії в Україні не очікуються. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

«При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлятимуть додатково», — додали в компанії.

Як відомо, у травні в Україні знову почали вимикати світло. Обмеження електропостачання пов’язані з дефіцитом в енергосистемі.

Причиною стали наслідки ракетних ударів Росії по електростанціях. Так, з 22 березня по 8 травня війська Росії п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції.