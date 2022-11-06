Через атаки на Сумщину пошкоджено залізничну інфраструктуру

Внаслідок обстрілу росіянами Ворожбянської громади Сумщини в неділю загинула жінка, ще одну поранено, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

«По Ворожбянській громаді з Росії за день прилетіло 72 (!) снаряди… На жаль, маємо смертельний випадок. Осколком убило місцеву 62-річну мешканку, яка під час обстрілу була на городі. Снаряд розірвався якраз за кілька метрів від неї. Ще одну місцеву мешканку поранено», — заявив Живицький.

Живицький зазначив, що опівдні ворог бив по Ворожбянській громаді зі ствольної артилерії. «Прильоти» були на вулицях, у дворах місцевих жителів, були й прямі попадання у будинки.

Згодом цю ж громаду обстріляли ще з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

«Дуже пошкоджено 3 приватні будинки. Від одного будинку мало що вціліло. Також зруйновано літню кухню, лазню та сараї. Пошкоджено електромережі та осколками побито газові труби. На місці працюють аварійні бригади. Снаряди також розривалися біля багатоквартирного будинку. Три квартири пошкоджено: вибиті вікна, вирвані віконні рами, двері», — повідомив голова ОВА.

Крім того, через російські терористичні обстріли в неділю було пошкоджено залізничну інфраструктуру на ділянці між Сумами та Конотопом.

Через ворожі атаки на Сумську область деякі поїзди прямуватимуть із затримкою та зміненим маршрутом.

Тим часом, у Куп’янському районі Харківської області ворожий снаряд влучив в автомобіль місцевого мешканця, його госпіталізовано.

«6 листопада протитанковий снаряд влучив в автомобіль 45-річного мешканця Куп’янського району. Чоловік їхав додому. Він отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні», — повідомила Нацполіція у Харківський області..