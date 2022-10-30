 

Боррель звернувся до Росії щодо зернової угоди

  1. 30.10.2022
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«Євросоюз закликав Росію переглянути рішення про зупинення її участі в угоді щодо вивезення українського зерна. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у неділю, 30 жовтня.

«ЄС закликає Росію скасувати своє рішення», – написав він у Twitter.

За словами Борреля, «рішення Росії призупинити участь в угоді щодо Чорного моря ставить під загрозу основний експортний маршрут такого необхідного зерна та добрив для подолання глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України».

Станом на 30 жовтня немає домовленості про рух кораблів морським гуманітарним коридором у рамках зернової угоди. Про це повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

Координатор ООН у СКЦ Амір Абдулла «довів до відома турецької та української делегацій центру» повідомлення, що надійшло від делегації РФ про зупинення участі у чорноморській зерновій ініціативі.

При цьому в СКЦ уточнили, що зараз понад 10 суден, які входять і виходять з українських портів, очікують на можливість зайти в морський гуманітарний коридор.

Президент США Джо Байден назвав російське рішення вийти із «зернової угоди» обурливим. На цей крок Росії відреагували й інші країни, повідомляє Bloomberg.

«Це обурливо, це призведе до посилення голоду. Немає жодних причин для них діяти подібним чином. … У тому, що росіяни роблять (у рамках зернової ініціативи — ред.), немає жодної заслуги. ООН уклала цю угоду, і на цьому все має закінчитися», — заявив голова Білого дому.

Що відбувається фактично? Кремль погрожує атакувати кораблі з зерном. Адже більше їм взагалі ніхто і ніщо в Чорному морі не загрожує. Всі, окрім РФ, зацікавленні в експорті української агропродукції. Від Росії необхідно лише одне — щоб не втручалася…

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