Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі

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  1. 04.05.2024
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Диво сходження Благодатного вогню цього року сталося о 14:13 за Києвом (минулого року о 14:50).

У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбувається щорічна урочиста церемонія сходження Благодатного вогню. Він символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового.

Вогонь з Єрусалиму розвозять у різні країни світу.

Українці вже третій рік будуть святкувати Великдень в умовах повномасштабної війни з Росією. Дію комендантської години не скасовували. Нічні богослужіння будуть доступні онлайн.

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