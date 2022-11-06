Біля Бахмуту знищено танк і БМП окупантів

Бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ої бригади Збройних сил України знищили танк «Т-80БВ» і бойову машину піхоти «БМП-2» російських окупантів під Соледаром (північніше Бахмута) Донецької області.

Про це повідомив народний депутат, волонтер і блогер Юрій Мисягін.

Оприлюднене ним лаконічне відео змонтовано з кадрів, знятих безпілотними літальними апаратами, оператори яких, вірогідно, знайшли цілі, скорегували вогонь по ним та зафіксували результат. Власне тільки він нам і показаний: палаюча БМП та розбитий танк.

Тим часом спікер Генерального штабу ЗСУ Олександр Штупун в вечірньому зведенні за перших вісімнадцять годин шостого листопада, зокрема, розповів, що загарбники ведуть наступальні дії на Новопавлівському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. На останньому з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вели обстріли в районах Андріївки та Опитного.