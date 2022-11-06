Білий дім непублічно контактував з Кремлем

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців конфіденційно спілкувався з секретарем Радбезу РФ Миколою Патрушевим та радником російського президента з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим.

Про це пише The Wall Street Journal.

Джерела видання повідомили, що метою цих розмов було запобігання ризику ескалації та збереження каналів зв’язку відкритими.

Зазначається, що офіційно ці розмови ні в Білому домі, ні в Кремлі не підтвердили. Зокрема, Білий дім публічно не визнав жодних дзвінків між Салліваном і будь-яким високопоставленим російським чиновником з березня.

«Ці непублічні дискусії відбуваються на тлі скорочення традиційних дипломатичних контактів між Вашингтоном і Москвою та натяків Путіна і його помічників на те, що він може вдатися до використання ядерної зброї для захисту російської території», — підкреслює видання.

В Білому домі вважають, що підтримання певного рівня контактів з Москвою «є необхідним для досягнення певних взаємних інтересів у сфері національної безпеки».

Декілька американських посадовців заявили, що Салліван наполягає на контактах з Росією, навіть якщо інші високопосадовці вважають, що переговори за нинішньої дипломатичної та військової ситуації не будуть плідними.

Додамо, що Саллівана деякі аналітики вважають представником тієї гілки оточення Байдена, яка з перших днів вторгнення Росії в Україну веде політику, націлену на переговори й надання меншої допомоги нашій країні. На противагу йому виступають глава Пентагону Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен.

В кінці минулого тижня Салліван відвідав Київ. Після цього з’явилось повідомлення про те, що він начебто просив президента Зеленського дати сигнал про готовність переговорів з Путіним. Мотивується ц етим, що деякі країни мають бачити, що є варіанти дипломатії.