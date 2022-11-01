 

Бійці ЗСУ знищили танкову роту в бою під Вугледаром

  1. 01.11.2022
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На третій день тяжких боїв під Вугледаром на півдні Донецької області опосередковано їх вперше визнав і Генеральний штаб Збройних сил України. Так, у вечірньому зведенні станом на вісімнадцять годин першого листопада його речник Андрій Ковальов, зокрема, заявив: «Противник… веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському (фактично Вугледарському) напрямках».

Досі в звітах ГШ ЗСУ напрямками, на яких ворог веде наступ, фігурували «тільки» Бахмутський і Авдіївський (він же Донецький).

Тим часом блогер і український патріот з окупованого Донецька «Necro Mancer» продовжує відстежувати ситуацію, оперуючи повідомленнями в інтернеті з обох сторін. Нагадаємо, раніше ворогу вдалося дещо відтіснити ЗСУ і підійти до околиць села Павлівка південніше Вугледара.

Сьогодні ввечері «Necro Mancer» знайшов розповідь окупантів про те, що при наступі на Павлівку з танкової роти (десять одиниць) вціліли тільки три машини, один заглох, решту бійці ЗСУ спалили протитанковими ракетами. У ворога багато «двухсотих» і «трьохсотих». 

На скрині наші захисники пишуть, що бої в селі тривають, ворог залишається на околиці Павлівки.

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