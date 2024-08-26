 

Бійці ЗСУ знищили ДРГ окупантів у Новогродівці

  1. 26.08.2024
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Бійці Збройних сил України ліквідували російських окупантів зі складу диверсійно-розвідувальної групи в північній частині міста Новогродівка Донецької області (Покровський напрямок).

Про це з посиланням на наших захисників повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний». При цьому він констатує подальше просування загарбників в населеному пункті.

І це підтверджує авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками 25-го серпня. На ньому він забарвив червоно-коричневими штриховкою і пунктиром втрачену ділянку, на якій за вчора закріпилися загарбники. Окрім того, ми червоною стрілкою вказали на суттєве розширення сірої зони активних боїв в місті у наш бік.

На цій карті Сили оборони впевнено контролюють не більше половини території Новогродівки.

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