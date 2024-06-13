Бійці ЗСУ знищили бронетанкову колону окупантів

Бійці Збройних сил України знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів у складі танку, який її очолював, і двох бойових машин піхоти. Про це у своєму однойменному каналі повідомив підрозділ «Shadow».

Оприлюднене відео змонтоване з кадрів, відзнятих контрольним безпілотним літальним апаратом, оператори якого вчасно помітили початок ворожої атаки і скоригували вогонь по колоні з невказаної зброї.

Однак ми бачимо, що у знищенні ворожої техніки точно використовувалися дрони-камікадзе. Після кількох прямих влучань в полі усі машини були знищені. А самих російських фашистів добивали скидами гранат з дронів-бомбардирів.