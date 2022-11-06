Бійці ЗСУ захопили важку російську техніку
Бійці ЗСУ продовжують озброюватись в тому числі за рахунок ворожої техніки. Причому, серед трофеїв іноді трапляються справжні перлини.
Наприклад, фронтовий волонтер і нардеп Юрій Мисягін показав, як трофейна російська ВОС-А1 «Сонцепек» тягне трофейний рашиський танк.
«Російська армія як завжди кидає свою важку техніку у робочому стані», — пояснюю Мисягін.
Нагадаємо, що «Сонцепек» — це важка вогнеметна система. Знищення цілей відбувається полем високої температури, осколками, ударною хвилею та надлишковим тиском, що створюється при масованому застосуванні некерованих реактивних снарядів у термобаричному та димозапальному спорядженнях.
Трофейний російськой ТОС-А1 «Солнцепек» тягне трофейний рашиський танк.
Російська армія як завжди кидає свою важку техніку у робочому стані.https://t.co/DUKyOfa7hJ pic.twitter.com/2Fw8g8RKVq
— Юрiй Мисягiн (@2uwmp) November 6, 2022
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