 

Бійці ЗСУ захопили важку російську техніку

  1. 06.11.2022
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Бійці ЗСУ продовжують озброюватись в тому числі за рахунок ворожої техніки. Причому, серед трофеїв іноді трапляються справжні перлини.

Наприклад, фронтовий волонтер і нардеп Юрій Мисягін показав, як трофейна російська ВОС-А1 «Сонцепек» тягне трофейний рашиський танк.

«Російська армія як завжди кидає свою важку техніку у робочому стані», — пояснюю Мисягін.

Нагадаємо, що «Сонцепек» — це важка вогнеметна система. Знищення цілей відбувається полем високої температури, осколками, ударною хвилею та надлишковим тиском, що створюється при масованому застосуванні некерованих реактивних снарядів у термобаричному та димозапальному спорядженнях.

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