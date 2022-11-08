 

Бійці ЗСУ нанесли результативний удар по базі окупантів

  1. 08.11.2022
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Бійці 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти Збройних сил України артилерійським вогнем підірвали склад пального російських окупантів у селі Діброва Луганської області. Про це сьогодні повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у своєму Телеграм-каналі. Дивись скрін.

У цієї гарної новини є й сумний підтекст. Ще вчора авторитетний український укладач фронтових карт «deepstatemap.live» вважав, що Діброва вже звільнена. Однак сьогодні він показує село окупованим, дивись скріни мап з різними датами.

Можливо, ворог відбив Діброву. Але швидше за все «deepstatemap.live» помилково її «визволив». Адже абсолютно достовірних фронтових карт з об’єктивних причин мабуть не існує в природі. А інформація УСКЗСУ допомогла виправити помилку.

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