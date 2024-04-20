Бійці СБУ знищили танкову роту окупантів

Бійці департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України у координації з артилеристами Збройних сил України за останній місяць знищили одинадцять танків (на один більше танкової роти) російських окупантів.

А також 24 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 4 системи протиповітряної оборони, 21 автомобіль, 35 вогневих позицій і укриттів та 4 склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами загарбників.

Про це пресцентр СБУ повідомив у своїх медіаресурсах, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих дронами бомбардирами і камікадзе та контрольними безпілотними літальними апаратами.

З десятка цілей, показаних на ролику, найчастіше показана робота саме бомбардирів, які скидали по декілька кумулятивних протитанкових гранат на кожну машину.