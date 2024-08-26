 

Бійці «Азову» вночі захопили ворожу позицію і взяли полонених

  1. 26.08.2024
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Бійці розвідувальної групи дванадцятої окремої бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України вночі захопили позицію російських окупантів у Серебрянському лісництві на Лиманському (Кремінському) напрямку.

Про це служба зв’язків з громадськістю повідомила у своєму Ютуб-каналі, оприлюднивши відповідний відеофільм, змонтований з кадрів, відзнятих камерами на шоломах і в прицілах зброї наших захисників та безпілотними літальними апаратами, оператори яких коригували хід операції.

Одразу треба відзначити, що вона стала можлива завдяки тому, що вищезгадані камери обладнані нічним і тепловізійним баченням. Це дозволило нашим захисникам підійти до ворожої позиції непоміченими.

Окупанти, які спробували чинити спротив, були знищені; двоє здалися в полон. Якщо ми правильно зрозуміли, після зачистки і знищення позиції, «Азовці» повернулися назад з полоненими.

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