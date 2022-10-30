Бійці 30-ої бригади ЗСУ знищили ворожий танк

Бійці тридцятої окремої механізованої бригади Збройних сил України імені князя Костянтина Острозького знищили танк російських окупантів, про що пресслужба підрозділу розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднив відповідне відео.

Ролик знято безпілотним літальним апаратом, оператор якого, мабуть, знайшов ціль і скорегував по ній вогонь невідомої нам зброї. Але на відео показано тільки результат.

Танк їде по дорозі з палаючим двигуном, але згодом зупинився. Полум’я посилилося, а згодом, очевидно, детонували боєприпаси, адже на дорозі палають вже його окремі частини.

Оскільки відео монтоване (с вирізаними частинами), можна допустити, що екіпаж встиг втекти до детонації.

Тим часом, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що з начала широкомасштабного вторгнення (з 24 лютого по 29 жовтня) ворог втратив 2672 танки, в тому числі 13 за вчора.