 

Бійці 30-ої бригади ЗСУ знищили ворожий танк

  1. 30.10.2022
  2. Рубрика:

Бійці тридцятої окремої механізованої бригади Збройних сил України імені князя Костянтина Острозького знищили танк російських окупантів, про що пресслужба підрозділу розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднив відповідне відео.

Ролик знято безпілотним літальним апаратом, оператор якого, мабуть, знайшов ціль і скорегував по ній вогонь невідомої нам зброї. Але на відео показано тільки результат.

Танк їде по дорозі з палаючим двигуном, але згодом зупинився. Полум’я посилилося, а згодом, очевидно, детонували боєприпаси, адже на дорозі палають вже його окремі частини.

Оскільки відео монтоване (с вирізаними частинами), можна допустити, що екіпаж встиг втекти до детонації.

Тим часом, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що з начала широкомасштабного вторгнення (з 24 лютого по 29 жовтня) ворог втратив 2672 танки, в тому числі 13 за вчора.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

«Динамо» проигрывает в дебюте матча «Янг Бойз»: видео гола

19.10.2017 - 22:33
Киевское «Динамо» не удачно начало поединок третьего тура группового турнира Лиги Европы со швейцарским «Янг Бойзом». Уже на 17-ой минуте Максим Коваль оказался бессилен — Асале пробил, мяч попал в ...
читать

Янукович сорвался и нахамил украинской журналистке: видео

25.11.2016
Янукович на пресс-конференции в Ростове ...
читать

Тейлор Свифт побила рекорд Адель на YouTube: видео

30.08.2017
Клип на песню Look What ...
читать

«Шахтер» выигрывает в Лиге Европы у «Сельты»: видео гола

16.02.2017
После первого тайма «Шахтер» выигрывает ...
читать