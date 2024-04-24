 

Безпілотники атакували металургійний комбінат в Росії

  1. 24.04.2024
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«У Воронезькій області РФ також гарно палає нафтопереробний завод», — заявив сьогодні о 7:07 Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ», маючи на увазі два вражених дронами-камікадзе НПЗ у Смоленській області, про які ми писали раніше.

Однак альтернативної підтверджуючої інформації про пожежу на НПЗ у Воронезькій області ми не помітили. Тоді як пожежі на двох НПЗ на Смоленщині широко висвітлюються різними джерелами.

Міністерство оборони фашистської РФ заявило про перехоплення і знищення вісьмох українських безпілотних літальних апаратів у Курській, Бєлгородській, Воронезькій і Смоленській областях.

При цьому жителі сусіднього Липецька повідомили про атаку Новолипецького металургійного комбінату. А губернатор Ігор Артамонов визнав падіння БПЛА в промисловій зоні, через що довелося проводити евакуацію «тільки» в місці його приземлення.

Два кисневі блоки зупинено на Новолипецькому металургійному комбінаті після атаки БПЛА, оскільки було руйновано будівлю кисневої станції. Про це з посиланням на свої джерела в середу, 24 квітня, повідомляє російське видання Astra, що позиціонує себе як незалежне.

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