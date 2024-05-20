 

Бен Аффлек підігрів чутки про розлучення з Джей Ло

  1. 20.05.2024
  2. Рубрика:

Бен Аффлек підігрів чутки про розлучення з американською співачкою і актрисою Дженніфер Лопес. Про це повідомляє Daily Mail.

Голлівудську зірку помітили без обручки, коли він їхав на баскетбольний матч свого сина Семюеля. Компанію йому склали колишня дружина, актриса Дженніфер Гарнер, і дочка Вайолет.

Відомо, що припущення про розлучення з’явилися на тлі повідомлень про те, що пара «живе окремо» і що Бен виїхав з їхнього будинку в Лос-Анджелесі вартістю 60 мільйонів доларів «кілька тижнів тому».

Наразі Аффлек живе у своєму маєтку в Брентвуді, де проходять зйомки його останнього проекту під назвою The Accountant 2.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Агата Дуда демонстративно проигнорировала руку Трампа: видео

07.07.2017 - 00:46
Трамп и рукопожатия. На эту тему уже можно книгу писать или комедию снимать. Очередную главу в нее вписала супруга президента Польши Анджея Дуды Агата Корнхаузер-Дуда. Когда Дональд после рукопожатия с президентом ...
читать

Собака и страус устроили совместное развлечение (видео)

12.04.2016
Животный мир очень интересен и ...
читать

Странная реакция кошек на обычный огурец

29.11.2015
На видео подборка различных ситуаций ...
читать

В США медведь залез в бассейн, спасаясь от жары: видео

18.07.2018
Жители одного из частных домов ...
читать