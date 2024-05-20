Бен Аффлек підігрів чутки про розлучення з Джей Ло

Бен Аффлек підігрів чутки про розлучення з американською співачкою і актрисою Дженніфер Лопес. Про це повідомляє Daily Mail.

Голлівудську зірку помітили без обручки, коли він їхав на баскетбольний матч свого сина Семюеля. Компанію йому склали колишня дружина, актриса Дженніфер Гарнер, і дочка Вайолет.

Відомо, що припущення про розлучення з’явилися на тлі повідомлень про те, що пара «живе окремо» і що Бен виїхав з їхнього будинку в Лос-Анджелесі вартістю 60 мільйонів доларів «кілька тижнів тому».

Наразі Аффлек живе у своєму маєтку в Брентвуді, де проходять зйомки його останнього проекту під назвою The Accountant 2.