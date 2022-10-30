Башту знищеного російського танку вибухом підкинуло на десятки метрів вгору
За минулу добу авіація Сил оборони завдала влучні удари по 23 місцям зосередження озброєння та військової техніки, трьом взводним опорним пунктам, шести позиціям протиповітряної оборони російських окупантів.
Про це сьогодні в зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», повідомив, серед іншого, його спікер Олександр Штупун.
В свою чергу, нардеп, блогер і волонтер Юрiй Мисягiн оприлюднив відео, на якому башта російського танку, який розірвали власні 25-міліметрові снаряди, злетіла догори на висоту в кілька раз вищу, за оточуючі дерева і будинки.
Ролик знято безпілотним літальним апаратом, оператор якого, ймовірно, знайшов ціль в захопленому населеному пункті, визначив її геодезичні координати, відкоригував вогонь по ній з невідомої нам зброї і зафіксував результат.
Власне його нам і показано: вражений танк палав і димів, доки не стався катастрофічний вибух – детонація його власного, вірогідно, повного боєкомплекту. Дивись також скрін, на якому летючу танкову башту ми обвели червоною лінією.
После детонации боеприпасов и последовавшего мощнейшего взрыва, башня российского танка Т-80БВ отлетает на невероятно высокое расстояние.
Получайте удовольствие от простора.https://t.co/rWfty5vS51 pic.twitter.com/bcNR3RygSp
— Юрiй Мисягiн (@2uwmp) October 30, 2022
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