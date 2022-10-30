 

Башту знищеного російського танку вибухом підкинуло на десятки метрів вгору

  1. 30.10.2022
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За минулу добу авіація Сил оборони завдала влучні удари по 23 місцям зосередження озброєння та військової техніки, трьом взводним опорним пунктам, шести позиціям протиповітряної оборони російських окупантів.

Про це сьогодні в зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», повідомив, серед іншого, його спікер Олександр Штупун.

В свою чергу, нардеп, блогер і волонтер Юрiй Мисягiн оприлюднив відео, на якому башта російського танку, який розірвали власні 25-міліметрові снаряди, злетіла догори на висоту в кілька раз вищу, за оточуючі дерева і будинки.

Ролик знято безпілотним літальним апаратом, оператор якого, ймовірно, знайшов ціль в захопленому населеному пункті, визначив її геодезичні координати, відкоригував вогонь по ній з невідомої нам зброї і зафіксував результат.

Власне його нам і показано: вражений танк палав і димів, доки не стався катастрофічний вибух – детонація його власного, вірогідно, повного боєкомплекту. Дивись також скрін, на якому летючу танкову башту ми обвели червоною лінією.

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