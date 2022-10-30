«Байрактари» зможуть протистояти іранським дронам

Турецький виробник бойових дронів Baykar сподівається, що скоро дрони компанії зможуть протистояти дронам-камікадзе в Україні, таким як іранські дрони, повідомив генеральний директор компанії Baykar Халук Байрактар ​​в інтерв’ю під час оборонної виставки в Стамбулі, пише Daily Sabah.

«Скоро наші Bayraktar TB2 і Akıncıs будуть оснащені ракетами класу «повітря-повітря» не тільки для ураження дронів, а й ворожих літаків… ми проводимо випробування», — повідомив директор Baykar.

На виставці SAHA Expo було підписано контракт між турецьким ракетним гігантом Roketsan та Baykar на інтеграцію зенітної ракети Sungur для боротьби з безпілотниками.

«Sungur – перевірений боєприпас, особливо проти цілей, що рухаються, таких як вертольоти і безпілотники. Використання його з наших БПЛА як ракета «повітря-повітря» змінить ситуацію», — сказав на виставці генеральний директор компанії Roketsan Мурат Ікінчі.

Інтеграція таких ракет у бойові безпілотники Akıncı та Bayraktar TB2 може призвести до створення концепції недорогого повітряного патрулювання для усунення таких загроз, як бойові вертольоти та ворожі безпілотники, включаючи безпілотники-камікадзе, замість використання дорогих ракет «повітря-повітря».

«У будь-якому випадку потрібно бути готовими до вжиття контрзаходів… Ми повністю підтримуємо Україну у захисті її суверенітету», — сказав Байрактар.

Раніше розвідка Міноборони України зірвала провокацію РФ проти гендиректора турецької компанії Baykar Defence Халюка Байрактара, повідомляла прес-служба ГУР 9 жовтня.

«Росіяни спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar defence, яка виробляє знамениті безпілотники Байрактар, Халюком Байрактаром. Розмова велася від імені українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого, власне, було створено за допомогою технології deepfake. Щоправда, замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам «пощастило» поспілкуватися з не менш фейковим «секретарем компанії Baykar», — йдеться у повідомленні.

У розвідці кажуть, що російські оперативники кілька разів викрили себе під час розмови.

«Відзначили низький рівень підготовки російських оперативників, які кілька разів викрили себе під час розмови. У тому числі через незнання правильної вимови стійкого вираження «бабине літо», яке вони вимовляли як російське «бабье лето», — сказано в повідомленні.

Таким чином, вважають у ГУР, окупанти намагалися дискредитувати співпрацю між Україною та Туреччиною.

Наприкінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що вони викриті та будуть притягнуті до відповідальності, йдеться у повідомленні.