Байден буде менше приділяти уваги Україні, – Politico

Адміністрація президента США Джо Байдена стане менше приділяти уваги Україні. Причина — вибори, до яких залишилося лише півроку. Про це повідомила газета Politico з посиланням на власні джерела.

Видання пише, що Байден та його виборчий штаб мають намір зосередитися на економічних проблемах країни.

Як пояснили джерела, це рішення було ухвалене після того, як стало зрозуміло, що Україна отримає допомогу.

«В наступні місяці тема України в виступах як співробітників адміністрації США, так і членів виборчого штабу Байдена відійде на другий план. Вони рідше звертатимуть на неї увагу громадськості. Натомість хочуть привернути увагу до економічних проблем в США», — сказав співрозмовник видання.

Хочеться сподіватися, що Україна втратить в увазі лише у виступах і заявах Байдена і його команди, а що стосується дій по допомозі у війні з Росією, то послаблень не буде.

До речі, в схваленому законопроєкті про допомогу Україні, від адміністрації США вимагають довгостроковий план підтримки нашої країни. На роздуми президент Джо Байден має 45 днів.

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Головні майбутні кандидати на пост президента США — Джо Байден і Дональд Трамп – мають однакову підтримку у американців: 46% на 46%. Про це 24 квітня повідомило The Hill із посиланням на результати опитування, проведеного Квінніпіанським університетом.

Зазначалося, що навіть коли до опитування включали інших кандидатів в президенти, зокрема Роберта Кеннеді-молодшого, Корнела Веста і Джилл Стайн, Байден і Трамп все одно отримували рівну кількість голосів респондентів: 37% і 37%.