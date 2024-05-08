Британо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca відкликає свою вакцину проти COVID-19 у всьому світі через «надлишок доступних вдосконалених вакцин» з моменту початку пандемії. Про це пише Reuters в середу, 8 травня.

Виробник також повідомив, що припинить реєстрацію вакцини Vaxzevria в Європі.

«Оскільки з того часу розроблено кілька варіантів вакцин проти COVID-19, з’явився надлишок доступних сучасних вакцин», — заявили в компанії.

В AstraZeneca зазначили, що це призвело до зниження попиту на вакцину Vaxzevria, яка більше не виробляється і не постачається.

Раніше AstraZeneca визнала, що її вакцина може викликати побічні ефекти, зокрема утворення тромбів і низький рівень тромбоцитів у крові.

Нагадаємо, перші випадки нового коронавірусу були виявлені в Китаї у грудні 2019 року, вірус швидко поширився по світу. 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19. За останніми даними, кількість людей, які заразилися коронавірусом у світі, перевищила 765 мільйонів людей.

На початку травня 2023 року ВООЗ заявила, що COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією в глобальному масштабі, при цьому загроза коронавірусу залишається.

Напередодні стало відомо, що група британських та американських вчених з Кембриджського й Оксфордського університетів та Каліфорнійського технологічного інституту розробила універсальну вакцину від усіх штамів коронавірусу.

«Її виготовили шляхом приєднання нешкідливих білків різних коронавірусів до крихітних наночастинок, які вводять в організм, щоб підготувати його захисні засоби до боротьби з вірусами. Вакцина «навчає» імунну систему розпізнавати та атакувати білки, спільні для багатьох типів коронавірусу. Це робить її ефективною не лише проти відомих штамів, але й проти нових, про які людство ще не знає», — пояснили учені.

За їх словами, мета такої розробки — «створити протидію ще до початку пандемії».

Тестування інʼєкції на мишах було позитивним. Якщо новинка підійде для людей, її використовуватимуть як бустерну дозу проти COVID-19.